di Giulia Moroni

RIETI - Dice addio alla piccola possibilità di accedere ai playoff la Maglianese Volley che in casa vince al tie-break 3-2 (26-28, 25-19, 16-25, 25-15, 15-9) sulla formazione della pallavolo Marino ma non bastano i due punti rimediati tra le mura del palazzetto di Magliano Sabina per l’ultimo posto utile per tentare il salto di categoria.



35 i punti nel girone A per i giallo – neri che in attesa di chiudere la stagione (mancano tre gare alla fine del campionato) possono ritenersi più che soddisfatti per aver sfiorato da “neo promossi” le zone calde della classifica. Con Marino partono bene i ragazzi di mister Giovannetti che con un set in mano, su un apparententemente errore discutibile del direttore di gara cedono 26-28; il secondo parziale è dei padroni di casa che nel terzo subisco un leggero calo e vengono costretti prima a una reazione per uscire dai vantaggi senza fatica.



A fine gara il mister Giovannetti è soddisfatto: «A parte l’arbitraggio che è stato comico, di cui non parliamo, sono contento per questi ragazzi, ho cercato di dare spazio anche a chi nel corso del campionato non ha trovato molto spazio, se lo meritano, quindi a rotazione hanno giocato tutti, ho voluto premiare il lavoro in palestra, sono stati sempre presenti. Un po' di rammarico c’è, i punti persi con Zagarolo e Roma 7 ci hanno stroncato le gambe. Ma in generale la stagione è stata più che positiva, se pensiamo che a parte qualche innesto la squadra è la stessa di due anni fa in prima divisione; l’impegno dei ragazzi è stato fondamentale per la stagione, siamo tutti contenti».



RISULTATI, XXIII GIORNATA

Asd Pol Maglianese Volley - Marino Pallavolo 3-2

Team Volley Lago Bracciano Anguillara - Top Volley Latina 3-1

Volley School Bcc Colli Albani - Asd Sporting Faiti 3-0

Sg Volley Roma - Deltavolley Tuscania 3-0

Asd Scp Orte 1967 - Gsdp Zagarolo 1-3

R.d.g. Volley Fiumicino - Pol Roma 7 Volley Ad 3-0

Isola Sacra Volley Asd - Volley Team Monterotondo 3-1



CLASSIFICA

Sg Volley Roma 61

Volley Team Monterotondo 56

Isola Sacra Volley Asd 54

Volley School Bcc Colli Albani 49

Gsdp Zagarolo 44

R.d.g. Volley Fiumicino 40

Asd Pol Maglianese Volley 35

Pol Roma 7 Volley Ad 30

Asd Scp Orte 1967, Top Volley Latina 27

Marino Pallavolo Asd 25

Asd Sporting Faiti 20

Team Volley Lago Bracciano Anguillara 14

Deltavolley Tuscania 1

Luned├Č 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:41



© RIPRODUZIONE RISERVATA