di Giulia Moroni

RIETI - Finale di stagione in salita per la Maglianese Volley che dopo un ottimo percorso durante tutto l’anno da neo promossa in serie C è chiamata ad una grande impresa. L’obiettivo stagionale della salvezza, ampiamente centrato in anticipo ha visto la squadra andare anche oltre le aspettative visto anche il trend positivo di vittorie consecutive che ha portato il team nelle zone alte della classifica del girone A.



Attualmente i ragazzi di mister Marco Giovannetti, complici le ultime tre sconfitte in quattro gare hanno allontano la zona play - off di otto punti. La quinta posizione per Andrea Giordani e compagni sembra proibitiva: la formazione giallo-nera sarà obbligata a vincere la prossima gara e tutte le partite rimanenti e sperare in un passo falso del Gsdp Zagarolo impegnato in trasferta a Orte sabato.



Per la Maglianese Volley il 14 aprile alle ore 18 nel Palazzetto dello Sport sarà la penultima gara casalinga della stagione contro la Pallavolo Marino, che arriva in terra sabina in ottima forma; i padroni di casa cercheranno in tutti i modi di coronare al meglio l’ultimo mese del campionato, aiutati dal dente avvelenato della scorsa giornata dopo la sconfitta per 3-1 a Latina.



PROGRAMMA GARE, XXIII GIORNATA

Asd Pol Maglianese Volley - Marino Pallavolo

Team Volley Lago Bracciano Anguillara - Top Volley Latina

Volley School Bcc Colli Albani - Asd Sporting Faiti

Sg Volley Roma - Deltavolley Tuscania

Asd Scp Orte 1967 - Gsdp Zagarolo

R.d.g. Volley Fiumicino - Pol Roma 7 Volley Ad

Isola Sacra Volley Asd - Volley Team Monterotondo



CLASSIFICA

Sg Volley Roma 58

Volley Team Monterotondo 56

Isola Sacra Volley Asd 51

Volley School Bcc Colli Albani 46

Gsdp Zagarolo 41

R.d.g. Volley Fiumicino 37

Asd Pol Maglianese Volley 33

Pol Roma 7 Volley Ad 30

Asd Scp Orte 1967, R.d.g. Volley Fiumicino 27

Marino Pallavolo Asd 24

Asd Sporting Faiti 20

Team Volley Lago Bracciano Anguillara 11

Deltavolley Tuscania 1

Venerd├Č 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:38



