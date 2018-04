di Andrea Scasciafratte

RIETI - La Maglianese perde 3-1 (25-22, 21-25, 25-23, 25-22) a Latina e dice (quasi) addio ai playoff. A capitan Giordani e compagni, staccati di otto punti dalla quinta piazza, ultimo posto utile per accedere agli spareggi per la promozione in B2, ora servirà un mezzo miracolo. Ai sabini potrebbe anche non bastare vincere le quattro gare che restano, visto anche il grande momento di forma dello Zagarolo, quinto a quota 41 e autore di un girone di ritorno incredibile (otto vittorie su nove). Eppure a Latina i ragazzi di Mauro Giovannetti non demeritano: rimontato immediatamente un set di svantaggio, ingaggiano un esaltante testa a testa con il Top Volley. La gara viaggia sul filo dell’equilibrio, in alcuni frangenti sembra poter arridere ai sabini ma, nei momenti chiave, ha la meglio il sestetto di casa, che chiude in volata.



RISULTATI XXII GIORNATA

Deltavolley Tuscania-Marino Pallavolo 1-3

Top Volley Latina-Maglianese Volley 3-1

Sporting Faiti Latina-Isola Sacra Fiumicino 0-3

Roma 7 Volley-San Gaetano Volley Roma 1-3

Orte 1967-Team Volley Lago Bracciano Anguillara 3-1

Zagarolo-Volley School Colli Albani Genzano 3-2

Volley Team Monterotondo-Volley Fiumicino 3-0



CLASSIFICA

San Gaetano Volley Roma 58

Volley Team Monterotondo 56

Isola Sacra Fiumicino 51

Volley School Colli Albani Genzano 46

Zagarolo 41

Volley Fiumicino 37

Maglianese Volley 33

Roma 7 Volley 30

Orte 1967 e Top Volley Latina 27

Marino Pallavolo 24

Sporting Faiti Latina 20

Team Volley Lago Bracciano Anguillara 11

Deltavolley Tuscania 1

