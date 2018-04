di Andrea Scasciafratte

RIETI - La Maglianese non può più sbagliare. Se vogliono i playoff, i ragazzi di Marco Giovannetti devono vincere innanzitutto le prossime tre partire e sperare che le concorrenti dirette Zagarolo e Fiumicino lascino punti per strada. Per poi giocarsi il tutto per tutto nelle ultime due sfide della stagione regolare contro le quotate Genzano e Isola Sacra.



Intanto domani c’è da superare l’ostacolo Top Volley Latina (PalAlighieri, alle 16.30), già valicato agevolmente nel match d’andata (a Magliano finì 3-0). Il sestetto pontino, decimo a quota 24, è staccato di nove lunghezze dai sabini ed è in piena lotta per evitare i playout. Reduce da due pesanti sconfitte esterne, il Top Volley ha però un buon ruolino di marcia tra le mura amiche, dove ha fatto bottino pieno nelle ultime due partite. Un successo a Latina potrebbe consentire alla Maglianese di avvicinare ulteriormente la quinta piazza, vista la concomitante trasferta dello Zagarolo sul rettangolo della lanciatissima Volley School Colli Albani.



COSI’ IN CAMPO

Top Volley Latina : Bragazzi, Caccioppola, D’Amico, Donfrancesco, Feragnoli, Fontanella, Guadagnino, Latorre, A. Moretto, M. Moretto, Ponzi, Pupatello. All. Feragnoli

Maglianese Volley : Arena, Brasili, Buzzao, Cordioli, Facchini, Gemma, Giordani, Millozzi, Ricci, Rocchi, Scopetti, Stentella, Verducci. All. Giovannetti



PROGRAMMA GARE, XXII GIORNATA

Deltavolley Tuscania-Marino Pallavolo

Top Volley Latina-Maglianese Volley

Sporting Faiti Latina-Isola Sacra Fiumicino

Roma 7 Volley-San Gaetano Volley Roma

Orte 1967-Team Volley Lago Bracciano Anguillara

Zagarolo-Volley School Colli Albani Genzano

Volley Team Monterotondo-Volley Fiumicino



CLASSIFICA

San Gaetano Volley Roma 55

Volley Team Monterotondo 53

Isola Sacra Fiumicino 48

Volley School Colli Albani Genzano 45

Zagarolo 39

Volley Fiumicino 37

Maglianese Volley 33

Roma 7 Volley 30

Orte 1967 24

Top Volley Latina 24

Marino Pallavolo 21

Sporting Faiti Latina 20

Team Volley Lago Bracciano Anguillara 11

Deltavolley Tuscania 1

Venerdì 6 Aprile 2018



