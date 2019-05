Ultimo aggiornamento: 10:52

RIETI - Solo cinque i giorni che separano l’attesa dalla manifestazione più importante per la pallavolo a Rieti e Provincia. Dal 28 maggio al 2 giugno il territorio si prepara ad accogliere le finali nazionali Crai di under 16 femminile; ad ospitare le ragazze provenienti da tutta Italia i campi allestiti nei comuni di Rieti, Amatrice, Cittaducale e Contigliano. Numeri importanti che vedranno per una settimana numerose ragazze con staff tecnico e famiglie al seguito a visitare la Valle Santa, 28 le squadre partecipanti dalla Valle d’ Aosta alla Sicilia che prenderanno parte alle 68 gare previste dal calendario messo già a disposizione dalla Fipav.Lunedì 27 maggio alle ore 11:30 la presentazione nella conferenza stampa organizzata presso Palazzo Dosi Delfini, in piazza Vittorio Emanuele II alla presenza di autorità sportive e locali oltre al presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi e il presidente della Fipav Roma Claudio Martinelli. Testimonial della giornata il campione del mondo con l’Italia del 1990 Andrea Lucchetta commentatore televisivo e testimonial del progetto Volley S3 della Federazione Italiana Pallavolo. Poco prima della conferenza, Piazza Vittorio Emanuele II accoglierà i bambini dal 5 ai 13 anni nei campi allestiti che si sfideranno grazie anche al contributo di Lucchetta che animerà la mattinata a partire dalle ore 10.Durante la conferenza stampa verrà presentato il ricco calendario in programma e il significato di portare un evento così importante nei territori segnati dal terremoto, non a caso la scelta di svolgere la cerimonia inaugurale e la prima gara in programma ad Amatrice martedì 28 maggio alle 17 nel Palazzetto dello Sport Antonio Sbardella, in segno di rinascita.Gratitudine espressa dal Consigliere delegato allo sport del Comune di Rieti Roberto Donati: «È un’altra grande manifestazione di livello nazionale che riusciamo ad ospitare a Rieti; la nostra Città accoglierà le delegazioni, i team e la maggior parte dei match in programma. Abbiamo offerto la massima collaborazione e ringraziamo la Fipav per aver scelto il nostro territorio, sarà una grande festa di sport e di solidarietà oltre ad essere un’importante vetrina promozionale. Lo avevamo detto: lo sport per noi era veicolo di rilancio e sviluppo e stiamo mantenendo le promesse».