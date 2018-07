di Giulia Moroni

RIETI - Ripartirà da Isernia la nuova stagione della reatina Katia Miotti, anno 1994, palleggiatrice con i suoi 183 cm guiderà la regia dell’Europea ’92 Isernia in serie B1. Dopo un infortunio che l’ha costretta ad un anno di stop, l’anno scorso è tornata in campo con la maglia del Catellamare di Stabia in serie B2 ed ora è ponta per una nuova città.



Per la prossima stagione cambierà città, cosa l’ha spinta ad accettare la proposta della società molisana?

«Ad Isernia non conoscevo nessuno. Mi hanno parlato molto bene dell’allenatore Francesco Montemurro e anche sotto il profilo medico nella società sono molto organizzati. Devo essere seguita bene, per i miei problemi con la schiena e sotto questo punto di vista è una delle società migliori e per questo ho deciso di accettare la proposta. Ancora non ci conosciamo ma sono convita della scelta fatta».



Che stagione si aspetta?

«Una stagione tranquilla, spero, anche grazie all’allenatore di poter tornare ad essere come prima dell’infortunio che mi ha causato molto problemi, e vorrei tornare al top della forma».



Ha abbandonato Rieti da qualche anno, da giovanissima formata a Casal De Pazzi è tornata alla Fortitudo nel 2016 per poi andare via di nuovo. Pensa che la pallavolo possa tornare ad alti livelli in città?

«Credo che abbia tutte le carte in regola per poter far sport a buoni livelli. Girando per l’Italia ho visto diverse strutture, il PalaCordoni è uno dei migliori impianti, è molto raro trovare realtà così. Ci sono state giocatrici molto valide ma che negli anni si sono perse per strada; sarebbe bello vedere una squadra reatina tornare a calcare campionati nazionali».

