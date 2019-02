Under 18 Femminile Promozionale - Girone A

Under 16 Femminile Promozionale - Girone A

Under 14 Femminile Promozionale - Girone A

Under 13 Femminile Promozionale – Girone D

Under 12 Femminile 6x6 – Girone M

Under 12 Maschile 3x3 – Girone D

Ultimo aggiornamento: 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Arrivano i risultati per le giovani formazioni reatine che in provincia tengono alto l’onore della città con risultati importanti nei campionati giovanili.Da Roma il Team Volley Cittaducale/ 4 Strade torna da una bella vittoria per 3-0 (15-25, 10-25, 20-25) contro l’Adp Sempione Pallavolo che viene messo ko dal sestetto guidato da Virginia Bianchetti. Le atlete angioine, a pari merito con 17 punti in quarta posizione con la concorrente Volley Team Monterotondo si preparano ad affrontare le ultime tre partire del girone A.Termina 3-0 (25-12, 25-23, 25-19) il match tra il Team Volley 4 Strade e la Colleverde Volley; le ragazze di Marco Di Lieto, sul campo di casa conquistano tre punti per mantenere la vetta con 23 punti insieme alla Pro Castelnuovo Volley (con due partite in meno) l’unica a mettere in difficoltà le bianco- blu dall’inizio della stagione. Sarà proprio la squadra romana che guida il girone l’avversaria dell’altra reatina Volley Academy, impegnata a Castelnuovo di Porto domani, mercoledì 6 febbraio alle ore 18 reduce dalla sconfitta al tie - break subita dal Fiano Mirteto 2-3 (13-25,25-19, 21-25,25-20, 21-23).Senza rivali le giovani del Volley 4 Strade procedono solitarie nel girone con 33 punti in classifica senza aver mai subito una sconfitta su undici gare disputate. A farne le spese questa volta la formazione dell’Andrea Doria Tivoli che nulla ha potuto davanti alla formazione di Rieti che in scioltezza chiude 3-0 (25-9, 25-17, 25-14). Domenica 10 febbraio alle ore 11:30 lo scontro al vertice a Tivoli con la seconda della classe Asd Tibur Volley dietro di cinque lunghezze dalle reatine.Con due partite in più rispetto alla concorrente Pro Juventute con 21 punti all’attivo l’Asd Volley 4 Strade giovedì 7 febbraio alle ore 17:30 nella palestra della scuola media B. Sisti incontrerà il fanalino di coda Volley Team Monterotondo per rimanere sul podio.Domenica 10 febbraio alle ore 16:00 il Team Volley 4 Strade, a Fara Sabina incontra la capolista Starlight Sabina nell’ultima gara del girone. L’ Asd Volley Academy dopo la sconfitta in casa subita dalla Pro Juventute si ferma a 7 punti in terza posizione in classifica.I piccoli atleti rossoblù vincono due gare anche in casa con la Pinsitaly Guidonia Volley dopo aver già sconfitto anche l’Aletess Riano e si rilanciano in classifica.