Under 18 Femminile Promozionale - Girone A

Under 16 Femminile Promozionale - Girone A

Under 14 Femminile Promozionale - Girone A

Under 13 Femminile Promozionale – Girone D

Under 12 Femminile 6x6 – Girone M

Under 12 Femminile 3x3 – Girone A

Under 12 Maschile 3x3 – Girone D

RIETI - Nel vivo i campionati giovanili delle società reatine, dall’under 12 all’under 18 i risultati del Volley Cittaducale, Volley 4 Strade e Academy.A cinque gare dalla fine del girone le giallo-blu del Team Volley Cittaducal /4 Strade guidate da Virginia Bianchetti si trovano con 10 punti all’attivo in quinta posizione. Le giovani reduci dal tie-break perso a Mentana contro la Spes Juventute 3-2 ( 25-17, 25-17, 25-27, 25-15, 14-25, 15-23) attendono Il Volley Team Monterotondo nella palestra di Santa Rufina venerdì 25 gennaio alle ore 17:15Vincono 0-3 le formazioni reatine del Team Volley 4 Strade e Asd Volley Academy a Fiano Romano e Monterotondo. Le biancoblu di Marco Di Lieto sono andate a vuoto solo una volta in casa del Pro Castelnuovo che torna lunedì 28 gennaio alle ore 19.30 nella palestra della scuola media B.Sisti da capolista per lo scontro al vertice dove la formazione di casa cercherà una vittoria per agganciare la vetta. L’Academy a 9 punti in quarta posizione aspetta domenica 27 gennaio alle ore 16:30 la Colleverde Volley nella palestra della scuola media A.M. Ricci.Leader indiscusso del girone con 9 gare vinte su altrettante disputate il Team Volley 4 Strade sabato 26 gennaio alle ore 18:45 sarà ospite a Fonte Nuova dalla Colleverde Volley reduce dalla prima vittoria stagionale con il fanalino di coda Volley Team Monterotondo.Con il successo a Fiano Romano , 0-3 (18-25, 21-25,21-25) l’Asd Volley 4 Strade conquista la prima posizione ad un punto sulla rivale Pro Juventute (17 ); le retine si godono la vette in attesa della prossima partita del 1 febbraio alle 17 a Fonte Nuova dalla Colleverde Volley.Nel mini- girone a quattro squadre l’Asd Volley Academy sfida domani 25 gennaio alle 17 nella palestra della Ricci la Starlight Volley Sabina che si torva al vertice della classifica, mentre il Team Volley 4 Strade andrà a Monterotondo in casa della Pro Juventute mercoledì 30 gennaio alle ore 17:30.Imbattibili le piccole pallavoliste di Virginia Bianchetti sul podio con 56 punti hanno chiuso il girone a punteggio pieno senza cedere set alle avversarie, costretta ad inchinarsi alle gialloblu.Risultati altalenanti per l’ASD Volley Academy, i giovani a Riano domenica 27 gennaio alle ore 18, cercano punti in casa dell’Aletess