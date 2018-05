di Giulia Moroni

RIETI - Termina dopo sedici gare anche il campionato di under 12 del Team Volley Quattro Strade che ha chiuso la stagione con un netta vittoria per 3-0 (16-25, 14-25, 11-25) in casa del Volley Team Monterotondo segnando tre punti importanti per arrivare con 49 in seconda posizione anche se temporanea visto che la concorrente Asd Tibur Volley dovrà ancora affrontare ancora due partite e ha 48 punti all’attivo.



Si chiude un percorso comunque molto positivo per le biancoblù che nel corso dell’anno sono andate a vuoto soltanto in tre gare come ha affermato l’allenatore Marco Di Lieto: «A conti fatti arriveremo terzi, abbiamo affrontato la stagione con un gruppo in gran parte nuovo di ragazze che hanno iniziato quest'anno. Abbiamo mancato l'obiettivo lasciando alcuni punti nelle prime partite quando non c'era ancora un assetto di squadra, altri importanti perdendo 2-1 gli scontri diretti contro la prima e la seconda in classifica nel complesso sono contento del sono contento del gruppo, ci sono ampi margini di crescita».

