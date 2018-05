di Giulia Moroni

RIETI - Si arrendono tutte agli ottavi di finale le formazioni reatine impegnate nei campionati giovanili. La Fortitudo Viaggi lascia a Zagarolo i quarti dopo due sconfitte in under 18, il Team Volley Cittaducale vince gara 2 ma non basta per conquistare il passaggio alla fase successiva in under 16 e in under 14 il Team Volley 4 Strade a vuoto con la Transcash Caio Duilio termina definitivamente la stagione.



UNDER 18 PROMOZIONALE

La Fortitudo Viaggi esce sconfitta in gara 2 degli ottavi e abbandona definitivamente le possibilità di andare avanti nel tabellone finale del campionato di under 18. Le ragazze di Fabio Poles non sono riuscite a ribaltare il risultato della trasferta a Zagarolo (3-1) e in casa hanno ottenuto un altro ko che ha messo fine alle speranze delle amarantocelesti. Termina 0-3 (16-25, 22-25, 22-25) in favore delle romane un match iniziato bene per le reatine che a tratti hanno scavalcato le avversarie non riuscendo però a mantenere l’equilibrio e un andamento costante nell’intera gara.



UNDER 16 PROMOZIONALE

Il Team Volley Cittaducale – 4 Strade è costretto a dire addio ai quarti di finale: nello scorso doppio impegno settimanale le angioine nella prima gara hanno riportato da Roma una sconfitta per 3-0 (29-27, 25-20, 25-15) e in casa sono riuscite a ribaltare il risultato vincendo 3-1 (15-25, 25-18, 25-23, 25-10) sul Volleyesport Asd che non è bastato però a far proseguire l’ottimo percorso durato tutta la stagione delle giovani giallo-blù.



UNDER 14 PROMOZIONALE

A terminare la corsa è anche il Team Volley 4 Strade Asd che in gara 2 per l’accesso ai quarti di finale è stato battuto 3-0 (25-18, 25-17, 25-23), dalla Transcash Caio Duilio, chiudendo le porte al proseguo del campionato. Le romane forti della vittoria conquistata a Rieti hanno replicato il successo e spento le attese delle reatine.

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:57



