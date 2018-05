di Giulia Moroni

RIETI - Fortitudo Viaggi, Team Volley Cittaducale e 4 Strade affrontano gli ottavi di finale in under 18, 16 e 14. Le formazioni reatine, tutte alla ricerca di una vittoria per accedere alle fasi finali.



UNDER 18 PROMOZIONALE

In gara 1 degli ottavi di finale la Fortitudo Viaggi Rieti torna a casa da Zagarolo con una sconfitta per 3-1 (25-19, 26-24, 21-25, 25-17). Per accedere ai quarti la formazione reatina cercherà di rifarsi in casa domenica 6 maggio alle ore 18 nella palestra della scuola di Vazia per poter accedere alla fase successiva dei quarti di finale.



UNDER 16 PROMOZIONALE

Settimana impegnativa per il Team Volley Cittaducale 4 Strade che si prepara al doppio impegno per le gare degli ottavi di finale. Dopo aver ottenuto agevolmente il passaggio con la vittoria sul Rim Sport Cerveteri le giallo- blu sabato 5 maggio alle ore 20 andranno a far visita a Roma al Volleysport Asd, per poi replicare gara due nella giornata successiva in casa domenica 6 alle ore 19 al PalaRufina.



UNDER 14 PROMOZIONALE

Sconfitta casalinga per 0-3 (16-25, 13-25, 19-25) per il Team Volley 4 Strade nella prima gara degli ottavi di finale; ad avere la meglio la formazione romana del Transcash Caio Duilio che è riuscita a liquidare le padrone di casa, ospiti per il ritorno a Roma stasera alle 19, necessaria la vittoria per le giovani di Marco Di Lieto per l’accesso ai quarti.

