di Giulia Moroni

RIETI - Pronte tutte le formazioni reatine giovanili nella prima fase degli ottavi di finale: la Fortitudo Viaggi in under 18 stasera a Zagarolo, l’under 16 del Team Volley Cittaducale si prepara ad affrontare il Volletsport e l’under 14 del Team Volley 4 Strade aspetta domenica in casa la Transcash Caio Duilio. Termina il campionato di under 13 per i Team Volley di Cittaducale e 4 Strade



UNDER 18 PROMOZIONALE

Settimana impegnativa per la Fortitudo Viaggi Rieti pronta stasera alle ore18.45 a far visita alla G.S Union Volley Zagarolo nella prima gara degli ottavi di finale di under 18. Ottima fino adesso la prestazione delle giovani di Fabio Poles in questa fase finale; morale alto soprattutto dopo la rimonta casalinga contro la Volley School Genzano battuta 3-0 che ha consentito alle amarantocelesti di procedere nella fase finale.



UNDER 16 PROMOZIONALE

Il Team Volley Cittaducale 4 Strade fa sue le gare contro il Rim Sport Cerveteri valide al passaggio degli ottavi di finale. Le giallo – blu di Virginia Bianchetti senza fatica in tre giorni hanno messo k.o la formazione avversaria vincendo prima tra le mura amiche nel palazzetto di Santa Rufina 3-0 (25-13, 25-17, 25-15) e replicando nel Centro Sportivo di Cerveteri in gara 2 terminata 0-3 (20-25, 15-25, 22-25). Il Team Volley Cittaducale è già pronto per prepararsi al meglio alla prima sfida degli ottavi a Roma il sabato 5 maggio alle ore dal Volleysport Asd.



UNDER 14 PROMOZIONALE

Anche il Team Volley 4 Strade Asd è in attesa della prima gara degli ottavi di finale dopo aver passato il turno vincendo sulla Pallavolo Pomezia. Continua la striscia positiva del successo delle reatine impegnate in gara 1 domenica 29 aprile alle ore 16.30 nella palestra della scuola media B.Sisti con la formazione romana del Transcash Caio Duilio.



UNDER 13 PROMOZIONALE

Con l’ultima gara del girone B finisce il campionato dell’under 13 delle reatine: il Team Volley 4 Strade fa suo il ritorno del derby con le cugine del Team Volley Cittaducale 3-0 ( 25-12, 25-15, 25-16) e chiude in seconda posizione a 30 punti. Il Team Volley Cittaducale asfalta a Roma la Fenice 0-3 (5-25, 9-25, 21-25) conquistando la quarta piazza del girone con 24 punti.

Giovedì 26 Aprile 2018



