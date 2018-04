di Giulia Moroni

RIETI - Fase finale per le formazioni reatine nei campionati giovanili. In under 18 sconfitta in trasferta la Fortitudo Viaggi nella prima gara dei sedicesimi di finale; in under 16 trionfa il Team Volley Cittaducale nei trentaduesimi e in under 14 il Team Volley 4 Strade si avvicina agli ottavi.



UNDER 18 PROMOZIONALE

La Fortitudo Viaggi Rieti torna a casa sconfitta dalla prima gara dei sedicesimi di finale da Genzano 3-1 (25-18, 25-22, 15-25, 25-22). Le amarantocelesti non riescono ad entrare in partita, eccezion fatta del terzo parziale dove provano a dimostrare con un buon gioco di poter portare a casa il risultato senza però incidere al cospetto di una formazione ben piazzata in difesa. Le ragazze di Fabio Poles si giocheranno tutto in casa nella gara di ritorno prevista per lunedì 16 aprile alle ore 19 nella palestra della scuola media di Vazia.



UNDER 16 PROMOZIONALE

Ottimo impatto per il Team Volley Cittaducale 4 Strade che dopo aver dominato nettamente il girone A è approdata in modo più che positivo ai trentaduesimi di finale battendo agevolmente la formazione del Villa Flaminia Sport 3-0 sia all’andata che al ritorno. Prosegue quindi il cammino per le giovani di Virginia Bianchetti che venerdì 20 aprile alle 17.30 ospiteranno nel palazzetto dello sport di Santa Rufina l’Rim Sport Cerveteri per la gara di andata dei sedicesimi di finale.



UNDER 14 PROMOZIONALE

Continua a concentrarsi nel cammino della fase finale il Team Volley 4 Strade Asd che stacca il pass dopo aver sconfitto prima il Volleyrò nei trentaduesimi e aver conquistato a Pomezia la prima delle due gare dei sedicesimi dove le reatine si sono imposte 0-3 (24-26, 23-25, 19-25). Sarà la gara di ritorno prevista per mercoledì 18 aprile alle ore 19.15 nella palestra della scuola media B. Sisti a decidere se il gruppo coordinato da Marco Di Lieto accederà agli ottavi di finale.



UNDER 13 PROMOZIONALE

A quattro gare dalla fine della prima fase il Volley Cittaducale venerdì 13 aprile ospita in casa alle ore 17.30 la Parioli Avogadro per scalare la classifica. Attualmente le giallo – blu si trovano in quarta posizione con due gare in meno rispetto alle altre squadre e cercheranno di recuperare anche le due sconfitte, già vinte all’andata, rimediate a causa di un organico ridotto per infortuni .

Il Team Volley 4 Strade Asd, attualmente in seconda piazza a quota 24 punti, lunedì 16 aprile alle 17.45 sarà in casa dell’Asd Aletess Riano per la penultima gara del girone B; dopo aver strappato recentemente tre punti alla capolista Giro Volley le reatine attendono le ultime partite per stabilire la piazza d’onore.

Gioved├Č 12 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:21



