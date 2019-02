Ultimo aggiornamento: 10:53

RIETI - La provincia di Rieti è chiamata ancora una volta ad essere palcoscenico della pallavolo al di furi dei confini del territorio. In attesa del grande evento dell’anno, ufficializzato pochi giorni fa che porterà le finali Nazionali under 16 a Rieti ed Amatrice dal 28 maggio al 2 giugno, domenica 3 marzo toccherà a Montopoli in Sabina ospitare le finali regionali.Dalle 9.30 nella palestra comunale in via Campana, si sfideranno le finaliste: Roma7 Volley, Virtus Roma, Pol. Cali Roma XIII e Roma Volley Group (tutte già qualificate alla fase regionale) per decretare il vincitore del titolo territoriale. L’evento, organizzato dal Comitato di Roma della FIPAV, che ormai dal 2016 coordina le attività su Rieti e Provincia, ha trovato la fattiva collaborazione della Pallavolo Poggio Mirteto che farà gli onori di casa.Claudio Martinelli, Presidente FIPAV Roma dichiara: «Le finali Under 16 femminili nella provincia di Rieti assumono un valore molto significativo proprio perché nello stesso territorio organizzeremo anche le finali nazionali per lo scudetto dell’U16F, in programma dal 28 maggio al 2 giugno, coinvolgendo tutto l’hinderland compresa Amatrice. Parteciperanno le migliori società italiane di pallavolo e le gare di Montopoli lanceranno la volata a questo grande evento. Ringrazio la società Poggio Mirteto per la grande disponibilità dimostrata e auguro un grande in bocca al lupo a tutti i club che si sfideranno domenica».Ad esprime soddisfazione anche la Presidente della società organizzatrice della Pallavolo Poggio Mirteto Elena Paolucci: « Vorrei ringraziare la Federazione nella persona di Claudio Martinelli che sta dando a noi e alla nostra Provincia la possibilità di avere la grande pallavolo cosi vicina , per noi importantissimo poichè i nostri bimbi si possano appassionare a questo sport fantastico, continua il nostro progetto di Scuola regionale di pallavolo, con l’ appoggi giusto e tanta passione; ringrazio anche il comune di Montopoli e il nostro caro sindaco Antimo Grilli che ci supportano in ogni modo possibile , si va avanti aspettando le grandi finali di Rieti Amatrice ».