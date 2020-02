Ultimo aggiornamento: 09:28

RIETI - Solo sette giorni dopo la finale femminile territoriale di under 16 a Cittaducale, la Provincia di Rieti è tornata ad essere cornice di un altro grande evento targato Fipav. Il Presidente del Comitato Territoriale Claudio Martinelli ha dato ancora una volta fiducia al capoluogo reatino. Dopo il successo dello scorso giugno con le finali under 16 femminili, questa volta l’impianto del Polo Didattico di via Palmiro Togliatti ha incoronato i campioni territoriali maschili under 16.I ragazzi dell’APD San Paolo Ostiense hanno strappato il podio alla Polisportiva Cali Roma XII vincendo 3-1; al terzo posto l’Asd Volley Team Monterotondo che ha battuto al tie-break il Volley Club Frascati.Un pomeriggio pieno di emozioni per tutti i partecipanti e la soddisfazione dell’Asd Volley Academy che ha curato l’organizzazione per le attrezzature e risposto all’invito delle Federazione.«Abbiamo messo a disposizione l’impianto e voluto accogliere appositamente le finali under 16 maschili perché siamo l’unica società nella provincia di Rieti che ha la stessa categoria nel maschile – commentano Andrea Petrini e Sonia Ciancarelli della dirigenza reatina - Abbiamo semplicemente fatto quello che chiedeva la Federazione, mettendoci a disposizione per ogni necessità. I nostri ragazzi grazie a questi eventi vedono un altro tipo di pallavolo rispetto a quello a cui siamo abituati, basta vedere le squadre scese in campo alle finali tutte di alto livello; visto che non abbiamo la possibilità di guardali diversamente a Rieti, la Fipav ci dà la possibilità di farlo e noi li ospitiamo volentieri. L’Academy nello spirito di crescita, soprattutto nel settore giovanile, sarà sempre disponibile ad accogliere questi eventi: è stato faticoso ma siamo molto soddisfatti».Durante le premiazioni presente anche il Consigliere delegato allo sport del Comune di Rieti Roberto Donati e in rappresentanza del Comitato Territoriale Fipav Roma il Consigliere Massimo Iacono.