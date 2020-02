Ultimo aggiornamento: 09:37

RIETI - Si è conclusa con la vittoria della Duemila12 De’ Settesoli la finale territoriale under 16 femminile della Fipav Roma. Il PalaRufina di Cittaducale ha fatto da cornice alla giornata organizzata dalla Federazione con la preziosa collaborazione del Comune di Cittaducale.Prima di incoronare la formazione vincitrice sul parquet di Santa Rufina si sono disputate le finali 3° e 4° posto con la vittoria della Virtus Roma sull’Asd Volleyrò 3-1 (25-20, 25-15, 23-25, 25-10) e quella 1°-2° posto con la vittoria della Duemila12 De’ Settesoli sull’Sck KK Eur Volley 3-1 (17-25, 25-17, 25-21, 25-17).A fare gli onori di casa l’Assessore ai Servizi sociali, Scuola, Cultura e Pari opportunità del Comune di Cittaducale Maria Grazia Angeletti: «Con estremo piacere il Comune di Cittaducale accetta sempre queste sfide sportive, d’altronde il nostro è un territorio che ha dato sempre molto allo sport, sia come persone che come impianti; abbiamo accolto volentieri la richiesta della Federazione nella persona del presidente Claudio Martinelli. Abbiamo dato tutto quello che potevamo dare: patrocinio, impianto, disponibilità anche del nostro personale, abbiamo distribuito durante la giornata anche dei dépliant che presentavano il nostro territorio».C’è un po' di rammarico poi nelle parole di Maria Grazia Angeletti che oltre alla veste istituzionale è da quarant’anni nel modo del volley a Rieti, allenatrice di spicco nel territorio: «Non ho visto nessun altro a darci una mano; la società che fa attività sul Comune di Cittaducale non è presente, ho chiesto piccoli sostegni ad altre società in particolare alla mia collega Daniela Monteriù che si è resa molto disponibile nei limiti di quello che ha potuto fare, poi come al solito ci pensa Roberto Maiolati a risolvere qualche problemino insieme a mio marito».E Roberto Maiolati, delegato territoriale Fipav è soddisfatto della riuscita dell’evento: «Un plauso va al presidente Martinelli e al Consiglio Direttivo che pensano sempre al territorio reatino, che è stato messo a dura prova dopo gli eventi sismici per le carenti strutture sportive. Abbiamo dato inizio con le finali under 16 a fine maggio, ci prepariamo con la collaborazione dell’Asd Volley Academy alle finali under 16 maschili. Sono eventi che fanno aggregazione, rivediamo dopo tanti anni il palazzetto gremito di un grande pubblico. Dopo le finali nazionali under 16 abbiamo avuto la concessione per la pallavolo della struttura del Polo Didattico, grazie anche all’Amministrazione provinciale che ci ha consentito di utilizzare questa palestra; purtroppo c’è molto da fare ancora affinché le società possano andare avanti di comune accordo. Abbiamo sempre come antagonisti basket e atletica che ci portano via atleti ma stiamo comunque continuando ad entrare nelle scuole per la promozione, avremo a maggio la 20^ edizione della Festa della Pallavolo dove vedremo oltre 600 ragazzi in campo che speriamo possano da seguito alla passione pallavolistica».