RIETI - Lontano dalla scuola. Lontano dalla palestra. Ma la passione per la pallavolo trasmessa da mamma Francesca resta viva, anche ai tempi del coronavirus. Angelica ed Emanuela Deli di 15 e 13 anni dell’Asd Volley 4 Strade raccontano come trascorrono questo periodo di riposo forzato.Appassionate da questo sport dalle scuole elementari, iniziano a frequentare la palestra quando l’altra sorella, la più grande, Federica, si allenava con la sua squadra. Loro progressivamente si sono avvicinate a questa disciplina e seppur praticando tanti sport la pallavolo è riuscita a entrare nella loro vita.Nel ruolo di schiacciatrici militano nei campionati giovanili con la società reatina Volley 4 Strade dove sono crescete e portano avanti i campionati giovanili e Angelica anche quello di prima divisione.Due caratteri diversi: «Emanuela è la più competitiva, si arrabbia più di me se perde la prende sul serio» confida Angelica; Emanuela ammette: «Angelica è più brava secondo me, perché è più grande ed ha più esperienza ma io ho il carattere più forte e lo tiro sempre fuori anche se giochiamo tra noi».In questi giorni, le sorelle Deli non hanno avuto intenzione di abbattersi: «Sotto casa abbiamo allestito in giardino un campo da pallavolo e il pomeriggio per un'oretta cerchiamo di non perdere il ritmo».«Anche in questo caso c’è competizione tra noi – afferma Emanuela con il sorriso – Crediamo che la competizione anche tra sorelle sia una bella cosa, a casa ci confidiamo e ci diamo dei consigli».Ispirate ai loro grandi idoli nel mondo del volley Osmany Juantorena per Angelica e Ivan Zaytsev per Emanuela, le ragazze possono contare su mamma Francesca che le segue durante gli allenamenti e le partite.Dirigente accompagnatrice della società è soddisfatta del percorso delle sue ragazze: «Sono cresciuta nello sport, vedere i figli crescere dentro ad una palestra da genitore non posso che essere contenta, ringrazio anche Marco Di Lieto che è un gran comunicatore con le ragazze, ha un bel rapporto con tutte, speriamo che questo periodo passi in fretta perché ci manca lo sport e la nostra routine» dichiara la signora Francesca.«Avere nostra madre sempre con noi ci ha aiutato tanto, lei veniva da un alto livello di tennis ma è stata sempre nello sport» affermano le giovani. «Speriamo di tornare presto in campo e di poter crescere insieme a tutta la squadra, abbiamo un bel gruppo e non vediamo l’ora di ritrovarci » conclude Francesca.