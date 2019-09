Ultimo aggiornamento: 09:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Asd Volley Cittaducale inizia oggi la nuova stagione. La società gialloblù nel palazzetto dello sport di Santa Rufina, è pronta a preparare le atlete che affronteranno il nuovo anno.Confermata la collaborazione ancora una volta con l’Asd Volley 4 Strade che insieme prenderanno parte al campionato di prima divisione femminile.Per il settore giovanile i gruppi di minivolley, under 12, 13 e 18 saranno seguiti da Virginia Bianchetti con il supporto dellesue smart coach Barbara Berardi e Norma Bisonzo porteranno avanti i campionati; nello staff tecnico inoltre anche Kenny Moreno, in pausa maternità che si unirà ai tecnici tra qualche mese.Confermato il gruppo senior che indosserà i colori societari, simpatizzanti e appassionati di volley avranno la possibilità di effettuare un campionato amatoriale.«C’è grande entusiasmo per la ripresa delle attività da parte di tutto il movimento – afferma Virginia Bianchetti – giochiamo all’insegna dell’impegno ma divertendoci».