di Giulia Moroni

RIETI - A lavoro tutte le società reatine in vista dell’imminente stagione pallavolistica alle porte; a programmare il prossimo anno anche l’Asd Volley Cittaducale che anche per il 2018/19 è pronta a mettere in campo nuove leve per i prossimi campionati. Si riparte dal già confermato sodalizio con il Volley 4 Strade che per il terzo anno consecutivo proseguirà la collaborazione con il club angioino, frutto di un importante lavoro e di una fiducia reciproca consolidata nel tempo.



A trainare la società l’allenatrice Virginia Bianchetti che si concentrerà soprattutto sulle giovanissime: «In prima divisione, under 18 e under 16 collaboreremo con il Volley 4 Strade. Noi ripartiremo il primo settembre con il gruppo senior, il mini volley, l’ under 12, 13, 14, 16 e 18. Il nostro obiettivo - prosegue il coach angioino – sarà come sempre quello di lavorare per e con i giovani».



Gli ottimi risultati dello scorso anno con le giovanissime hanno senz’altro contribuito ancora una volta a confermare la volontà dell’allenatrice di iscrivere tutte le squadre ai campionati federali Fipav che daranno risalto al territorio reatino anche grazie all’impianto del PalaRufina che ospiterà in casa le partite del Volley Cittaducale.

Venerdì 17 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA