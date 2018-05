di Giulia Moroni

RIETI - Si tirano le somme nel Team Volley Cittaducale dopo l’ennesima stagione positiva per il Team Volley Cittaducale che anche quest’anno ha messo in campo un numeroso gruppo di atlete in diversi campionati di volley. Importanti risultati ottenuti dalla società giallo- blu che hanno portato anche fuori provincia i colori della società ben figurando al cospetto di altre realtà.



Dalle giovanili alla permanenza in prima divisione per la società guidata dall’ energica Virginia Bianchetti che commenta così l’anno trascorso: «Il Team cresce e ha raggiunto gli obiettivi prefissati come la salvezza in prima divisione, ma ottimi risultati li abbiamo ottenuti anche in under 16 dove siamo arrivate prime nel girone e anche l'accesso alla seconda fase under 13 ci ha dato soddisfazioni mettendoci a confronto alla pari con compagini romane di ottimo livello. Il rammarico è quello di essere arrivati a disputare le fasi più importanti del campionato con entrambe le rose ridotte nel numero a causa delle malattie e poco in forma per le gite scolastiche nello stesso periodo. - Soddisfatta l’allenatrice prosegue -Ma ora abbiamo la consapevolezza di esserci e avere un peso importante; la collaborazione con Quattro Strade prosegue bene e proseguirà a gonfie vele. Concluderemo la stagione con il torneo di minivolley domenica 27 maggio al PalaRufina con la terza tappa del “Torneone”».

Mercoled├Č 16 Maggio 2018



