Ultimo aggiornamento: 09:39

RIETI - Rieti ed Amatrice tornano ad essere protagoniste nella pallavolo Nazionale, la Fipav Lazio e Fipav Roma hanno scelto il territorio della provincia di Rieti per le Finali scudetto under 16 femminile dal 28 maggio al 2 giugno.Dopo la situazione del terremoto che ha riportato difficoltà anche per reperire gli impianti sportivi, la decisione di riportare la pallavolo in Provincia da parte dei Dirigenti Fipav è di buon auspicio per il futuro.Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della FIPAV Lazio Andrea Burlandi: «Chiedendo e ottenendo le finali nazionali nella provincia di Rieti volevamo dare un segnale forte a tutto il movimento, di rilancio e di coraggio. Perché la pallavolo sta soffrendo nel reatino, ma è ancora viva e sa esprimere una profonda ricchezza sportiva e culturale. Il nostro sport non dimentica mai i suoi valori educativi e sociali».E il presidente del Comitato Territoriale di Roma Claudio Martinelli elogia anche le società presenti ancora nel territorio e promette un grande spettacolo: «Dal 2016 Rieti fa parte del Comitato FIPAV Roma e nonostante tante difficoltà devo fare un plauso alle società che continuano a rimboccarsi le maniche. Amatrice, una delle cittadine messe in ginocchio dal terremoto, per cinque giorni sarà sotto i riflettori della grande pallavolo italiana insieme a tutta la provincia di Rieti. Ci aspettiamo tanto pubblico e tanto entusiasmo, oltre a delle bellissime partite. Metteremo in campo tutte le collaudate capacità organizzative di uno staff reduce dal Mondiale 2018 per realizzare un evento indimenticabile di sport e solidarietà».