RIETI - È la Unipol Sai Rieti ad aggiudicarsi il derby di seconda divisione contro la Starlight Sabina Volley che torna a casa sconfitta 3-0 (25-16, 25-22, 26-24).Nella diciannovesima gara del girone C, contro la diretta concorrente delle ex Albini, De Berardis e Renzi, le reatine hanno liquidato le avversarie con un secco ko riprendendosi la rivincita dal girone di andata dove a spuntarla fu la formazione di Fara Sabina che al tie- break si impose sulle rosso-blu 3-2.Daniela Monteriù, orfana dell’attaccante titolare Francesca Festuccia, a causa di un brutto infortunio alla caviglia rimediato a Formello chiudendo definitivamente la stagione, ha affidato la gara alla regia di Chiani seguita dai centrali Arisi e Orlando, l’opposto Piccioli, le schiacciatrici Nobili e Betti ed il libero Colangeli. Nel primo parziale senza fatica la formazione di casa è riuscita a chiudere di misura sulle avversarie che nel secondo set si sono imposte doppiando le reatine (6-14) che, con un’ottima rimonta hanno prima pareggiato, poi superato e chiuso il set. L’ultimo set è un punto a punto: la Starlght allunga ma l’Academy resta a galla e sul finale chiude ai vantaggi.A fine match è l’allenatrice Monteriù a commentare la gara: «Con i punti persi a Formello, dubito rientreremo nei playoff, erano fondamentali, purtroppo abbiamo giocato molto male in ricezione ed abbiamo pagato lo scotto, oltre all’’infortunio di Festuccia all’inizio del quinto set. Con la Stralight abbiamo fatto una buona prestazione, siamo mancate un pò in attacco ed abbiamo permesso troppe volte grazie ai nostri errori di far rientrare in gara le avversarie, sapevamo che avevamo di fronte ragazze esperte che conosciamo bene e che non avrebbero lasciato cadere la palla a terra. Per i playoff dobbiamo aspettare i risultati dagli altri campi – conclude il tecnico reatino – affronteremo le ultime due gare della stagione: il 4 maggio in casa il derby contro il Team Volley 4 Strade Asd Under e chiuderemo dalla capolista Asd Roma Xx Volley, già promossa in prima divisione sabato 11 maggio».Asd Roma Xx Volley 52Unipol Sai V.a. Rieti 44Spes Juventute Under 42Asd Volleyro' Blu Under 42Piva Under 40Starlight Volley Sabina 39Volley Team Monterotondo Under 22Volley Formello 20Giro Volley Arancio 21Pol. Casal De' Pazzi Asd Under 18Asd Poolstars Volley Under 3Team Volley 4 Strade Asd Under 0