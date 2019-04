CLASSIFICA

RIETI - Vittoria con dedica per la Unipol Sai Rieti che con il 3-1 ( 21-25, 25-17, 25-18, 25-19) rifilato alla formazione romana Piva Under lascia ancora aperta la strada per l’accesso a playoff in seconda divisione. Nella diciottesima giornata del girone C le rosso blu hanno superato la terza del gruppo a 40 punti Piva Under che solo nel primo set è riuscita a chiudere in vantaggio. Orfane della prima allenatrice Daniela Monteriù (colpita dal grave lutto per la perdita del padre) alla quale le sue giocatrici hanno voluto dedicare la vittoria, la panchina è stata giostrata sapientemente dalla seconda Roberta Dalla Libera che ha avuto un’ottima risposta dalle sue ragazze che dal secondo set in poi hanno nettamente prevalso sulle avversarie senza mai concedere spazio ed hanno saputo gestire la gara con precisione e freddezza.«Dedichiamo tutti questa partita a Daniela che sta vivendo questo forte lutto e anche la determinazione delle ragazze era proprio per dimostrare un grandissimo impegno in un momento così difficile per lei che ha fatto tanti sacrifici per la squadra e se l’è meritato – afferma Dalla Libera - Non sono nuova come prima allenatrice, le ragazze tecnicamente possono fare qualsiasi cosa e tatticamente ti permettono di gestire in maniera eccezionale, sicuramente l’aspetto di grinta è stato molto motivante, hanno giocate tutte, sono convinta che possiamo ancora recuperare e guadagnarci questi play off perché se li meritano. Questo secondo me è addirittura un campionato sotto livello per loro, dovrebbero giocare almeno una prima divisione. Sono perfettamente orgogliosa e contenta dell’atteggiamento – conclude l’allenatrice reatina - ringrazio il resto dello staff , dimostra che siamo una grande famiglia contro una squadra con un solo allenatore, poche ragazze, senza il libero, avere una rosa completa e forte ti permette di vincere i campionati».Ora l’Academy si trova a 40 punti, distante di soli due dall’unico posto utile per l’accesso ai play off insieme a Piva under, con una gara in più rispetto alle rossoblù e la Starlight Sabina (39) che si affronteranno nel derby di mercoledì 24 aprile alle ore 21 nella palestra della scuola media A.M . Ricci.Asd Roma Xx Volley 52Spes Juventute Under 42Asd Volleyro' Blu Under 42Piva Under 40Unipol Sai V.a. Rieti 40Starlight Volley Sabina 39Volley Team Monterotondo Under 22Giro Volley Arancio 21Volley Formello 20Pol. Casal De' Pazzi Asd Under 18Asd Poolstars Volley Under 3Team Volley 4 Strade Asd Under 0