CLASSIFICA

RIETI - L’Unipol Sai torna a casa dalla diciottesima giornata del campionato di seconda divisione femminile con un’importante vittoria per 1-3 (22-25, 22-25, 25-23, 23-25) dal campo della seconda della classe Asd Volleyro’ Blu Under e conquista la quinta piazza del girone C con 36 punti.Partite bene le ragazze di Daniela Monteriù sono riuscite da subito a mantenere le distanze dalle padrone di casa portandosi avanti 2 set a 0. Nel terzo parziale la Volleyrò approfitta di qualche errore di troppo delle reatine e dell’infortunio di Aurora Nobili (che lascia il campo riprendendosi poi nel quarto set) e riapre la partita; l’Academy non si lascia trovare impreparata e capitola il 3 a 1 finale.Entusiasta della gara l’allenatrice Daniela Monteriù: «È stata un bella partita con una grande prestazione di carattere oltre che tecnica, le ragazze hanno giocato con grande spirito di sacrificio. Da segnalare l’ottima prestazione di Maria Chiara Colangeli che per la prima volta quest’anno ha indossato la maglia da libero che ha consentito anche alla regista Chiani una distribuzione più aperta del gioco. Nel quarto set Nobili e Betti hanno fatto un pò di staffetta e comunque la partita è stata nel complesso di un livello importante. Abbiamo affrontato solo la prima delle cinque partite di cartello da affrontare – continua la Monteriù – stiamo pensando già a quella di venerdì a Monterotondo (12 aprile alle ore 20.45), il posto per i playoff è ancora aperto a tutti».Asd Roma Xx Volley 49Asd Volleyro' Blu Under 42Starlight Volley Sabina 39Piva Under 38Unipol Sai V.a. Rieti 36Spes Juventute Under 36Giro Volley Arancio 20Volley Formello 19Volley Team Monterotondo Under 18Pol. Casal De' Pazzi Asd Under 15Asd Poolstars Volley Under 3Team Volley 4 Strade Asd Under 0