CLASSIFICA

RIETI - La Unipol Sai Rieti si prepara all’ultimo mese per il campionato di seconda divisione femminile. Nel girone C le ragazze di Daniela Monteriù dovranno giocare ancora sette partite per chiudere la stagione regolare, quattro delle quali incentrate tutte in dieci giorni.In quinta posizione della classifica generale, le rossoblù con 33 punti mirano ancora all’obiettivo play-off (dove accederà solo la seconda classificata) e reduci dalla vittoria esterna in casa dell’Asd Poolstars Volley per 0-3 si preparano ad affrontare le prossime gare. Saranno dei giorni impegnativi per Ariisi e compagne che non avranno il tempo tra una partita e l’altra per recuperare le energie giuste e dovranno farsi trovare pronte per un “tour de force”.Il prossimo impegno per l’Academy è previsto lunedì 8 aprile alle ore 19.15 a Roma in casa dell’Asd Volleyrò Blu Under formazione in seconda posizione con 42 punti. «Siamo soddisfatte del risultato ottenuto la scorsa partita – afferma il capitano Noemi Arisi - abbiamo anche avuto la possibilità di provare nuovi schemi, e di variare il gioco al meglio. Adesso ci concentreremo sulle partite a venire, sperando di ottenere una buona posizione nella classifica e provare a centrare i play off».Asd Roma Xx Volley 46Asd Volleyro' Blu Under 42Piva Under 38Starlight Volley Sabina 36Unipol Sai V.a. Rieti 33Spes Juventute Under 30Volley Formello 19Volley Team Monterotondo Under 18Giro Volley Arancio 17Pol. Casal De' Pazzi Asd Under 12Asd Poolstars Volley Under 3Team Volley 4 Strade Asd Under 0