RIETI - L’Asd Volley Academy torna tra le mura amiche del Polo Didattico per la settima giornata del campionato under 18 femminile. A sfidare le reatine, la capolista Gsd Palombara di Maria Grazia Angeletti che cercherà di replicare la buona prestazione dell’andata dove le rosso-blu subirono nella seconda giornata il primo ko esterno e sono pronte davanti al pubblico amico a trovare il successo per mettere punti in classifica e scalare qualche posizione nel girone F.Le rossoblù del duo Dalla Libera – Monteriù cercano l’inversione di rotta dopo sei giornate con un solo acuto portato a casa; la formazione reatina si sta preparando anche al campionato di seconda divisione con l’inizio previsto domenica 17 novembre alle 17 al Polo Didattico contro il Dream Team Roma under.Segnali importanti per la società: «Le ragazze stanno lavorando bene, siamo fiduciosi per questa fusione tra le più piccole che sono salite di categoria e alcune delle ragazze che facevano parte della squadra dello scorso anno. L’obiettivo è sicuramente quello di crescere, continuando a lavorare in questo clima».Gsd Palombara Pallavolo 15Pro Juventute Asd 15Pro Castelnuovo Volley 9Spes Mentana 6Asd Volley Academy Rieti 3Volley Formello 0