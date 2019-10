RIETI - L’Asd Volley ACdemy Rieti inizia la stagione con una sconfitta casalinga con il Pro Castelnuovo Volley che si porta via i primi tre punti nella classifica del girone F.



Le ragazze del duo Moneriù – Dalla Libera subiscono ancora l’inizio della stagione: «Siamo alle terza settimana di preparazione atletica – commenta la Monteriù – purtroppo le palestre ci sono state messe a disposizione tardi rispetto all’inizio del campionato e stiamo ancora svolgendo la preparazione fisica.



Le rossoblù quest anno hanno l’opportunità di svolgere le partite casalinghe nella palestra del Polo Didattico di via Palmiro Togliatti inaugurata ufficialmente con le finali nazionali di under 18 a maggio.



Nel prossimo turno l'Academy incontrerà mercoledì 9 ottobre alle 20 la Gsd Palombara Pallavolo di Maria Grazia Angeletti reduce dalla prima vittoria esterna a Mentana.