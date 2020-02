CLASSIFICA

RIETI - Inizia ufficialmente il girone di ritorno per le ragazze della seconda divisione femminile dell’Asd Volley Academy Rieti che dopo aver concluso l’andata con 23 punti all’attivo è pronta per la seconda parte del campionato nel girone C. Dopo aver anticipato in casa la ventesima giornata con l’Asd Tibur Volley terminata al tie- break per le avversarie 2-3 (20-25, 25-27, 25-22, 25-23, 7-15) le ragazze di Daniela Monteriù sono chiamate a ritrovare per la prima giornata il Dream Team Roma Under, nella trasferta mattutina di domenica 23 febbraio alle ore 12 per replicare l’ottima prestazione dell’andata dove le rosso-blu misero k.o le capitoline.La dirigenza conferma le linee dell’inizio della stagione: «L’Academy punta alla crescita delle giovani e in questo campionato le atlete cresciute nel vivaio stanno danno i frutti, crescendo molto».Ad analizzare il percorso delle reatine l’allenatrice Daniela Monteriù: «Le ragazze hanno affrontato tutte la gare di cartello, purtroppo in maniera non positiva, portando però punti nelle gare che contavano, stiamo passando purtroppo un momento di defezione dove ogni gara abbiamo una squadra titolare differente tra influenze ed infortuni. Cercheremo di recupere nel girone di ritorno i punti dove li abbiamo persi, le gare importanti le avremo tutte in casa quindi puntiamo a cercare di raccogliere più punti possibili con obiettivo sempre playoff».Spes Mentana 32Piva-giro Volley 28Valsugana 25Asd Volley Academy Rieti 24Asd Tibur Volley 18Apd Don Orione Pallavolo 17Pro Juventute Asd Under 16Starlight Volley Sabina 15Pol. Dil.talete Campagnano 11Lazio Volley E Sport 8Dream Team Roma Under 4Andrea Doria Tivoli 0