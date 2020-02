CLASSIFICA

RIETI - La Seconda divisione maschile dell’Asd Volley Academy di Rieti infila l’ottavo successo consecutivo nel girone B e consolida il primo posto nella classifica arrivando solitaria a 23 punti in classifica. L’Astrolabio 2000 è la formazione che ha subito in casa dell’Academy la sconfitta per 3-1 (23-25, 25-17, 25-9) che non è riuscita a contenere gli attacchi dei ragazzi di Deborah Pettinelli che dopo il primo set, sono andati a vincere in scioltezza il match.Continua il bel percorso del sodalizio rosso-blu che insieme ad un grande lavoro di tutta la dirigenza sta avendo ottimi risultati e si appresta a disputare la penultima giornata del girone di andata prevista per sabato 8 febbraio alle ore 20 in casa dell’Afrogiro Volley.Il giocatore rossoblù Andrea Di Vincenzo commenta la prestazione: «Abbiamo disputato una bella partita, iniziando il primo set un po’ agitati, poi li abbiamo annullati e senza farli giocare abbiamo chiuso la partita meritando la vittoria. Ci stiamo impegnando tanto e giochiamo con spirito di squadra e intesa quindi il primo posto é più che meritato».Asd Volley Academy Rieti 23Asd Aurelio Sg 18Astrolabio 2000, Adp Sempione Pallavolo e Antares Volley Roma 15Afrogiro Volley 13Asd Pallavolo Tor Lupara 8Valsugana 7Asd Lupi Di Marte Under 3Green Volley Under 0