RIETI - Continua incessante il primato dei ragazzi della seconda divisione della Volley Academy Rieti che anche nella settima giornata del girone B d’andata sono riusciti ad accantonare altri tre punti in classifica con la settima vittoria consecutiva. A farne le spese i padroni di casa dell’Oasi Idea 4 Volley – Gv che nulla hanno potuto sulla corazzata reatina che ha liquidato la formazione romana con un secco 3-0 (14-25, 16-25, 13-25).I rossoblù salgono così solitari nella classifica generale a 20 punti, aumentando anche la distanza dalla diretta concorrente Asd Aurelio Sg ferma a 15 lunghezze dopo la battuta d’arresto in casa dell’Afrogiro Volley (3-1).Di Vincenzo e compagni sono chiamati a mantenere alta la concentrazione in vista della partita di sabato 1 febbraio in casa alle ore 17:30, nella palestra dell’Istituto Geometri di Rieti dove i padroni di casa accoglieranno l’altra diretta concorrente in corsa per la prima posizione Astrolabio 2000 che a Rieti verrà a riscattare la brutta prestazione contro l’Antares Volley Roma terminata 3-0.Asd Volley Academy Rieti 20Asd Aurelio Sg e Astrolabio 2000 15Antares Volley Roma 13Afrogiro Volley e Adp Sempione Pallavolo 12Valsugana 7Asd Pallavolo Tor Lupara 5Asd Lupi Di Marte Under 3Green Volley Under 0