RIETI - Nell’ultima giornata dell’anno pre-natalizia la Seconda divisone maschile della Volley Academy non sbaglia e chiude il 2019 con 11 punti nel girone B godendosi il primato solitario in classifica.Di Vincenzo e compagni confermano l’ottimo trend positivo tra le mura amiche della palestra dell’Istituto Geometri di Rieti e l’imbattibilità in campionato con un solo punto perso con la diretta concorrente Asd Aurelio Sg che continua a inseguire i rosso- blu con un punto di distacco.Questa volta, nella quarta giornata d’andata a farne le spese è stata la formazione romana dell’Antares Volley Roma uscita sconfitta 3-1 ( 25-23, 21-25, 25-21, 25-23). Un match sofferto da entrambe le parti: i romani nel secondo set hanno provato a pareggiare i conti, ma a spuntarla dopo gli ultimi due set punto a punto sono stati i padroni di casa che hanno festeggiato la chiusura dell’anno con una bella vittoria.Stop per le festività natalizie per i ragazzi di Deborah Pettinelli che torneranno in campo sabato 11 gennaio alle 17 nella trasferta a Morlupo in casa dell’Asd Lupi di Marte Under ancora a digiuno di punti.Asd Volley Academy Rieti 11Asd Aurelio Sg 10Astrolabio 2000 8Adp Sempione Pallavolo 8Afrogiro Volley 6Asd Pallavolo Tor Lupara 5Valsugana 5Antares Volley Roma 4Asd Lupi Di Marte Under 0Green Volley Under 0