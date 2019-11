CLASSIFICA

RIETI - L’Asd Volley Academy fa suo l’esordio della stagione davanti al pubblico casalingo del Polo Didattico di Rieti nella prima giornata del girone C di seconda divisione.A pagare un pesante 3-0 (25-13, 25-12, 25-19) la formazione del Dream Team Roma under che solo nel terzo set ha provato a mantenere in equilibrio la gara ma le ragazze di Daniela Monteriù con una marcia in più hanno chiuso in poco più di un’ora la partita segnando i primi tre punti nella classifica generale.«La squadra è bella ma deve girare, abbiamo ancora molto da lavorare è ancora acerba; c’è sempre l’amalgama tra le ragazze nuove e quelle vecchie – afferma la coach rossoblù - poi ovviamente abbiamo l’ossatura con Maria Chiara Colangeli e Michela Mattei, i due liberi che dietro ci danno molta sicurezza e gestione di palla. Le prospettive sono buone, oggi le ragazze hanno fatto il loro dovere, dall’altra parte della rete avevamo un under, sicuramente una squadra alla nostra portata e l’abbiamo dimostrato».Prossima gara, per il primo turno esterno dell’anno domenica 24 novembre alle ore 18:30 a Fara Sabina in casa della Starlight Volley Sabina, reduce dalla vittoria al tie -break (2-3) in casa della Pro Juventute.Piva-giro Volley 3Asd Volley Academy Rieti 3Spes Mentana 3Asd Tibur Volley 3Starlight Volley Sabina 2Pro Juventute Asd Under 1Apd Don Orione Pallavolo 0Valsugana 0Andrea Doria Tivoli 0Lazio Volley E Sport 0Dream Team Roma Under 0Pol. Dil.talete Campagnano 0