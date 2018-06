di Giulia Moroni

RIETI - Un bel bilancio per il settore giovanile dell’Asd Volley Volley Academy che ha riconfermato anche quest’anno l’impegno per i più giovani nel mondo della pallavolo.



Con l’impegno del motore della società Sonia Ciancarelli che supervisione tutto lo staff e il buon andamento della stagione per i colori rosso- blu sono arrivati dei risultati importanti come l’esperimento di far partecipare bambine piccole in una terza divisione under 16 che, seppur scontrandosi con atlete più grandi di età hanno ben figurato guidate dagli allenatori Lucia Fortini e Andrea Petrini. Ottimi traguardi anche per l’under 12 che si è classificata prima nel torneo ACSI e il secondo posto del misto under 13 per il secondo anno consecutivo ancora sul podio. Laura Albini e il direttore tecnico Sonia Ciancarelli molto entusiaste dei gruppi e hanno confermato la presenza al torneo Acsi di Nocera Umbria nel prossimo weekend dall’8 al 10 giugno con l’under 13. Anche il progetto nelle scuole portato avanti da Dalila Del Signore e Andrea Di Vincenzo ha visto un ottimo riscontro, per un primo approccio nella pallavolo nelle scuole elementari in particolare con la scuola primaria “Eugenio Cirese”.



«Siamo molto soddisfatti della stagione - afferma Andrea Petrini - si cominciano a vedere i risultati, per noi molto importanti visto che puntiamo moltissimo sul settore giovanile, la vera ossatura della società. Abbiamo intrapreso un percorso con il maschile già con i piccoli che a Rieti è l’unica realtà per gli appassionati di questo sport e faremo di tutto per mantenerlo e valorizzarlo. Nel complesso siamo molto contenti, il giovanile è forse quello più faticoso ma ci da molte soddisfazioni ed è un modo per costruire una società sana per campionati futuri più importanti; cerchiamo di fare i passi della giusta dimensione dosando bene energie individuali economiche e mentali. Tra pochi giorni getteremo già le basi per il prossimo anno, ad agosto inizieremo la preparazione atletica all’aperto anche con le ragazze più grandi».

Gioved├Č 7 Giugno 2018



