CLASSIFICA

RIETI - La seconda divisione maschile dell’Asd Volley Academy festeggia il primo posto solitario in classifica nel girone B dopo la bella vittoria nello scontro al vertice contro la diretta concorrente Asd Aurelio SG che ha dovuto cedere al tie-break 3-2 (25/27, 25/22, 25/17, 26/28, 15/10) i punti in palio ai padroni di casa per il primato del girone con 8 punti su tre partite giocate.Intensità nel gioco da parte di entrambe le formazioni che si sono date battaglia sotto rete in un testa a testa dove sul finale la voglia di vincere e lo spirito del gruppo ha prevalso sulla giovane squadra romana.A commentare il successo l’allenatrice Deborah Pettinelli: «Era una partita importante in quanto gli avversari avevano lo stesso nostro punteggio in classifica, in più era una squadra molto più giovane di noi, inesperta ma instancabile, noi siamo in sette contati e non ho il cambio per far riposare i ragazzi, però hanno retto tutta la partita. Dall’altra parte abbiamo trovato una bella squadra che ha sbagliato poco e ci ha messo in difficoltà perché era da tutte le parti, nelle coperture e in difesa. È stata una partita abbastanza sofferta. Complimenti ai ragazzi anche perchè fino adesso hanno fatto pochi allenamenti e ancora devono entrare nei ritmi giusti e hanno combattuto fino alla fine».Asd Volley Academy Rieti 8Asd Aurelio Sg 7Astrolabio 2000 6Asd Pallavolo Tor Lupara 5Valsugana 4Antares Volley Roma 4Afrogiro Volley 3Adp Sempione Pallavolo 2Asd Lupi Di Marte Under 0Green Volley Under 0