RIETI - Grinta e passione, questi gli ingredienti per l’inizio della nuovo anno sportivo dell’Asd Volley Academy che è pronta ai blocchi di partenza con staff tecnico e atleti al fine di rincontrarsi in palestra per un’altra grande stagione.«Il 2018/2019 è stato un anno particolarmente positivo. Le belle sorprese non sono mancate e le sfide più difficili sono state in buona parte soddisfatte – affermano entusiasti dalla società - Manca una manciata di giorni alla ripresa dell’attività , da sempre crediamo nel valore sociale dello sport; l’entusiasmo e la voglia di osare, sportivamente parlando, non ci hanno mai abbandonato e così ottimisti vogliamo ricominciare».A spiegare l’assetto societario e ad illustrare la programmazione una nota dalla dirigenza rossobl§: «Siamo felici di annunciare che il programma del nuovo anno sportivo sarà denso di appuntamenti; saranno i gruppi giovanili ad aprire l’attività agonistica, infatti le nostre under 14 femminile, under 16 maschile e femminile e under 18 femminile, saranno chiamate a scendere in campo già dalla fine di settembre. Grazie al lavoro svolto nel corso degli anni nel settore femminile finalmente siamo riusciti a colmare i “buchi” di annate che non ci permettevano di partecipare a tutti i campionati giovanili: parteciperemo ai campionati di under 12 e 13 con i tecnici Sonia Ciancarelli e Marta Calderini; l’under 14 e 16 verranno seguiti da Maria Stella Superbo e Laura Albini, per l’under 18 e la seconda divisione riconfermato il duo Daniela Monteriù - Roberta Dalla Libera. Ma la grande sfida la troviamo nel settore maschile che, se pur con fatica, stiamo cerando di ricostruire. Vedremo i nostri atleti cimentarsi nei campionati di: S3, under 12 e 13 con le allenatrici Nadia Vitanza e la new entry Veronica Salusest; under 16 e Torneo Favretto under 18 con la guida di Andrea Petrini, Alessandro Angher e Lucia Fortini e torneremo in campo anche con la seconda divisione, che vestirà di nuovo i colori rosso - blu che ci rappresentano, grande orgoglio per noi tutti. Non va dimenticato che, anche questo anno, farà parte della nostra famiglia il gruppo di veterani, allenati da Deborah Pettinelli, che milita nel campionato Open Misto, il quale ci rappresenta da qualche anno con grande simpatia. La grande risorsa è comunque il nostro centro di avviamento alla pratica della pallavolo - conclude la società - Senza alcuna esasperazione agonistica, i bambini che frequentano i nostri corsi di minivolley innanzitutto si divertono, imparano a socializzare, a confrontarsi con gli altri e a rispettarsi reciprocamente. I nostri piccoli atleti, si avvicineranno alla pallavolo giocando con i tecnici FIPAV e Laureati in Scienze Motorie e Sportive Andrea Quirini e Dalila Del Signore, parteciperanno a raduni regionali di minivolley e al Torneone organizzato dal Comitato Territoriale di Roma».