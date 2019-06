Ultimo aggiornamento: 10:34

RIETI - L’Asd Volley Academy mette in bacheca un altro importante trofeo, la categoria open misto amatoriale ha conquistato il quarto posto nel girone élite del campionato Acsi.Impegno e costanza hanno portato i giocatori dell’allenatrice Deborah Pettinelli a una crescita importante per lavoratori, madri di famiglia simpatizzanti della pallavolo che attraverso grandi sacrifici sono riusciti a portare a termine il campionato con molte soddisfazioni di squadra.A tirare le somme della stagione il giocatore rossoblù Matteo Pezzotti: «Un anno a mio parere positivo che ha visto la nostra compagine chiudere al quarto posto del campionato élite, migliorando così il risultato rispetto alla scorsa stagione. Resta un po' di rammarico per la finale terzo e quarto posto dove potevamo fare sicuramente qualcosa in più, partita giocata sottotono, condizionata anche da alcune assenze. La sfida è comunque solo rimandata al prossimo anno. Una nota di merito va fatta sicuramente a tutti i miei compagni di squadra, al di la del merito sportivo. Questo è un gruppo formato da persone che tra mille sacrifici, impegni familiari e lavorativi fanno i salti mortali in nome di un unica grande passione. E soprattutto grazie per le mille risate e l allegria che rendono più leggere anche le giornate più pesanti e la fatica. Concludo ringraziando la nostra allenatrice e giocatrice Deborah, vero motore di tutto il nostro movimento e tutta la società del Volley Academy che ci da la possibilità di continuare a coltivare la nostra passione. Ci vediamo la prossima stagione».