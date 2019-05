Ultimo aggiornamento: 09:54

RIETI - L’Asd Volley Academy piazza un traguardo importante sul finale di stagione; a portare a casa il secondo posto nel campionato Acsi in under 16 sono stati i ragazzi guidati da Maria Stella Superbo che dopo aver conquistato la finale hanno dovuto cedere il gradino più alto del podio alla formazione romana del Green Volley.Orgogliosa dei suoi l’allenatrice rossoblù: «A settembre ho iniziato ad allenare un gruppo eterogeneo, di ragazze e ragazzi, con la collaborazione di Laura Albini e Alessandro Angher. Alcuni ragazzi avevano già uno, due anni di esperienza di pallavolo, la maggior parte ha iniziato con me grazie al passaparola di chi già c'era e all'entusiasmo dei mondiali di volley 2018. Siamo comunque partiti dalle basi e abbiamo organizzato ragazzi/ragazze in 2 gruppi, under 16 maschile e under 14 misto, per poter fare due campionati amatoriali, permettere loro di fare esperienza in campo e provare l'emozione della partita. Siamo stati a Roma per giocare la finale primo e secondo posto del campionato Acsi U16 Maschile – prosegue la Superbo - I ragazzi erano entusiasti ed emozionati, ma in campo sono partiti un po' tesi. Abbiamo fatto alcuni errori di troppo ma abbiamo comunque tenuto testa ad una squadra forte ed ordinata. Alla fine abbiamo festeggiato un meritatissimo secondo posto che rende me e gli altri allenatori, molto orgogliosi dei ragazzi singolarmente e del gruppo tutto».