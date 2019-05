CLASSIFICA

RIETI - L’Asd Volley Academy tiene accese le speranze playoff fino all’ultima giornata. Per la ventiduesima gara stagionale del girone C di Seconda divisione le ragazze di Daniela Monteriù andranno ospiti domani, sabato 11 maggio, alle 18 dalla capolista A.s.d. Roma Xx Volley, che di diritto è già sta stata promossa in prima divisone per terminare il campionato.Le rossoblù si presenteranno nella Capitale con l’obiettivo della vittoria che sulla carta appare proibitivo visto che le padrone di casa dalle mura amiche hanno sempre chiuso vittoriose ma le reatine, cariche dalle due settimane positive tenteranno di tutto per chiudere 3-0. Oltre alla vittoria, Arisi e compagne (con 47 punti in classifica) dovranno sperare nel passo falso delle dirette concorrenti Spes Juventute (48) impegnata in casa contro il Volley Team Monterotondo Under (già salvo) e dell’ Asd Volleyro' Blu Under (48), ospite del Giro Volley che cerca punti per allontanarsi dalla zona play out.«Abbiamo in quest’ultima partita, anche se minima una possibilità di entrate ai playoff – commenta la dirigente dell’Academy Alessia Serva - perché dobbiamo sperare nella sconfitta delle concorrenti e noi dovremmo vincere, è un po’ impossibile, ma ci speriamo. Comunque, a prescindere da tutto, play off o meno siamo molto soddisfatti di come è andato l’anno, ovviamente avremmo potuto fare meglio, però tra infortuni vari non ci siamo riusciti. Le ragazze sono cresciute a vista d’occhio, il clima in palestra è stato perfetto, dall’inizio alla fine, le ragazze hanno seguito ogni nostra indicazione, senza creare nessun tipo di problema nonostante la loro sia un’età un po' particolare ma siamo molto soddisfatti anche a livello di risultati, non possiamo lamentarci. È stata una sorta di esperimento è stato il primo anno tutti insieme dalle giovanili insieme alle giocatrici più esperte che hanno aiutato l squadra. Per il prossimo anno l’idea è quella di continuare il progetto – conclude Serva – Siamo piacevolmente sorpresi da come, nonostante la varietà di età, le ragazze si sono aiutate a vicenda, è stata una bella cosa e poi a livello tecnico ci siamo trovati bene sia con lo staff tecnico che con la dirigenza, abbiamo collaborato tutti con la massima tranquillità e i risultati si sono visti».Asd Roma Xx Volley 57Spes Juventute Under 48Asd Volleyro' Blu Under 48Unipol Sai V.a. Rieti 47Piva Under 40Starlight Volley Sabina 40Volley Team Monterotondo Under 28Giro Volley Arancio 24Volley Formello 22Pol. Casal De' Pazzi Asd Under 18Asd Poolstars Volley Under 6Team Volley 4 Strade Asd Under 0