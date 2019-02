CLASSIFICA

RIETI - Inizia con il piede giusto il girone di ritorno di seconda divisione per l’Unipol Sai V.a Rieti che chiude 3-1 (25-12, 25-19, 26-28, 25-17) la gara con il Giro Volley Arancio e si porta a 25 punti nel girone C.Le ragazze di Daniela Monteriù chiudono in scioltezza i primi due parziali mantenendo sempre le distanze sulle romane che nel terzo set tentano in recupero che non basta a pareggiare i conti ed è l’Academy a festeggiare davanti al pubblico di casa.A commentare la gara il capitano rosso-blù Noemi Arisi: «A proposito della partita, parlando a nome di tutta la squadra, sicuramente da una parte siamo contente di aver vinto 3-1, ma dall'altra siamo poco soddisfatte della nostra prestazione. Potevamo fare qualcosa di più, e abbiamo perso la concentrazione in determinati momenti, che ci hanno portato a perdere il terzo set. Cercheremo di dare il massimo nelle partite a venire».È prevista per venerdì 1° marzo alle ore 19.30 a Roma il prossimo incontro con la Pol.Casal De Pazzi che in casa cercherà di allontanarsi dalla zona play-out; una vittoria per le rilancerebbe l’Academy nelle posizioni nobili della classifica.L’altra formazione reatina del Team Volley Cittaducale, tornata da una brutta sconfitta contro l’Asd Volleyrò Blu Under per 3-0 (25-5, 25-11, 25-12) ospiterà nel campo nella palestra della scuola media B. Sisti martedì 5 marzo alle ore 20 il Volley Team Monterotondo Under.Asd Roma Xx Volley 34Asd Volleyro' Blu Under 27Piva Under 26Spes Juventute Under 26Unipol Sai V.a. Rieti 25Starlight Volley Sabina 21Volley Team Monterotondo Under 15Volley Formello 13Pol. Casal De' Pazzi Asd Under 12Giro Volley Arancio 11Asd Poolstars Volley Under 3Team Volley 4 Strade Asd Under 0