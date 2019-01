CLASSIFICA

RIETI - Ottimo inizio del 2019 per la seconda divisione della Unipol Sai V.a Rieti che nella quinta giornata del campionato di seconda divisione ha conquistato sul parquet di casa la vittoria per 3-0 (25-12, 25-20, 25-17) sul Volley Team Monterotondo Under.Le ragazze di coach Daniela Monteriù si sono dimostrate da subito competitive e agguerrite nella prima giornata dopo la sosta natalizia dove comunque le giocatrici non hanno rinunciato agli allenamenti per mantenere il ritmo. La formazione scesa in campo con la regia di Chiani, i centrali: Paolucci e Arisi, l’opposto Piccioli, Colangeli e Festuccia laterali e il libero D’Orazi è riuscita a mantenere alta la concentrazione dai primi minuti del match, sempre avanti con ritmi elevati ha chiuso agevolmente a punteggio pieno.Il dominio ha concesso anche all’allenatrice Monteriù di sfruttare la panchina: dentro anche il secondo libero Giorgia Aragno, una delle più piccole del gruppo convocata dall’under 16 che non ha deluso le aspettative sintomo del buon lavoro che l’Academy sta svolgendo tra la prima squadra e il vivaio rosso-blù. Spazio anche a Federica Betti, giocatrice versatile che si è ben adattata al ruolo di schiacciatrice e un plauso alle giovani Martina e Anna Lucia che hanno risposto presenti alla convocazione in prima squadra.Per l’Academy qualche giorno di riposo prima di scontrarsi mercoledì 16 gennaio alle ore 20.45 a Fara Sabina in casa della Starlight Volley Sabina.A.s.d. Roma Xx Volley 17Starlight Volley Sabina 14Asd Volleyro' Blu Under 13Unipol Sai V.a. Rieti 12Piva Under 11Spes Juventute Under 11Volley Team Monterotondo Under 8Volley Formello 7Giro Volley Arancio 4Pol. Casal De' Pazzi Asd Under 2Asd Poolstars Volley Under 0Team Volley 4 Strade Asd Under 0