RIETI - Sono due le vittorie messe a segno dalla prima squadra dell’Asd Volley Academy iscritta quest’anno nel campionato di seconda divisione femminile griffata Unipol Sai V.a Rieti. Il gruppo affidato al duo Daniela Monteriù e Roberta Dalla Libera ha esordito a Roma in casa del Giro Volley Arancio con una vittoria per 1-3 (21-25, 25-22, 19-25, 14-25) per poi replicarsi tra le mura della scuola media Angelo Maria Ricci sul Casal De Pazzi, sconfitto 3-0 (25-15, 25-21, 25-11) dalle rossoblù.La formazione schierata in campo con Chiari in regia, i centrali Gentili e il capitano Arisi, l’opposto Martines, Festuccia e Nobili laterali e i liberi Betti e D’Orazi, non ha deluso le aspettative e ha confermato già dall’inizio quanto fatto di buono durante la preparazione atletica.«Siamo molto soddisfatti di come stanno andando le cose, sia per quanto riguarda l’inizio della stagione ma soprattutto per il clima e l’armonia di come stanno crescendo le ragazze- commenta la dirigente Alessia Serva - In palestra si lavora molto, le ragazze seguono le allenatrici e questo connubio Monetriù- Dalla Libera conferma le nostre aspettative, riescono a gestire la situazione al meglio». La Dirigente si sofferma poi sulla riconferma di Daniela Monteriù: «E’ stata voluta da tutti, sia per la sua professionalità che per la sua persona, abbiamo pensato che potesse essere adatta per questo gruppo infatti lo sta dimostrando con i fatti sia sulle due partita che in allenamento».Il prossimo impegno per le reatine è previsto per domani, sabato 1° dicembre, alle 19 in casa della Spes Juventute Under a Mentana.Asd Volleyro' Blu UnderUnipol Sai V.a. RietiPiva UnderAsd Roma Xx VolleyVolley Team Monterotondo UnderStarlight Volley SabinaSpes Juventute UnderPol. Casal De' Pazzi Asd UnderVolley FormelloGiro Volley ArancioAsd Poolstars Volley UnderTeam Volley 4 Strade Asd Under