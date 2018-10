Ultimo aggiornamento: 11:54

RIETI - È tornata in campo per la nuova stagione l’Asd Volley Academy che con la dirigenza anche questa volta è riuscita a programmare l’anno con importanti novità e aspettative.«Nonostante la fatica dello scorso anno per chiudere la stagione, abbiamo anticipato la programmazione, uniti e decisi - affermano dalla società - Come sempre punteremo molto sul giovanile. Ci iscriveremo a diversi campionati partendo dal minivolley affidato ancora una volta ad Andrea Petrini e Marta Claderini, l’under 12 a Sonia Ciancarelli e Marta Calderini, che ha deciso di continuare il percorso di allenatrice con noi e abbiamo deciso di affiancarla a Sonia. Faremo l’under 14 mista coordinata da Maria Stella Superbo, ex allenatrice a Rieti che dopo tanti anni ha deciso di rimettersi in gioco, molto esperta e con una grande passione e siamo felici di inserirla nel nostro settore giovanile, Laura Albini sarà la seconda allenatrice. Il nostro punto di forza, sul quale puntiamo molto è anche l’under 16 femminile, abbiamo molte ragazze volenterose che cercheremo di farle emergere con Andrea Petrini e Lucia Fortini; iscriveremo la squadra in un campionato Fipav e per la seconda parte della stagione una terza divisione amatoriale».La novità assoluta di quest’anno è l’under 16 maschile: «Grazie al movimento che abbiamo creato negli ultimi anni, di far tornare la pallavolo maschile a Rieti a Maria Stella Superbo è affidato anche l’incarico di primo tecnico della squadra. Allestiremo anche una seconda divisione femminile: dalla società della Nuova Fortitudo Rieti ci hanno chiesto se avevamo la possibilità di formare e gestire la squadra per far continuare le ragazze, sarà un gruppo molto giovane che farà da traino per l’under 16, guidato da Daniela Monteriù e Roberta Dalla Libera sotto la supervisione della Dirigenza di Alessia Serva».«Siamo carichi – tuona il sodalizio rossoblù - ripartiamo con il nostro assetto societario solido e ci aspettiamo un gran lavoro tecnico per quest’ anno»