RIETI - L’Asd Volley Academy sta per terminare l’anno con le ragazze della terza divisione amatoriale che hanno avuto l’opportunità di iscriversi al campionato Acsi e di allenarsi per l’intera stagione.



Un anno intenso per le atlete rossoblù che continuano a sperimentare insieme alla società una nuova tipologia di squadra come già ben fatto anche negli anni scorsi con il misto amatoriale, annunciato già dall’inizio dell’anno per permettere alle persone che hanno passione di questo sport di continuare anche con dei campionati meno impegnativi che conciliano gli interessi di vita personale alla passione per la disciplina.



Dalila Del Signore, capitano e anima della formazione, guidata da Andrea Di Vincenzo commenta la stagione che sta per terminare: «Questo campionato è stato un’esperienza nuova per tutte, essendo amatoriale, tuttavia siamo state in grado di creare un bel gruppo e ci siamo collocate tra le prime posizioni della classifica. Domenica 20 maggio disputeremo l’ultima gara per aggiudicarci il terzo o il quarto posto».



Poi, parlando del clima in palestra: «E’ stato sempre positivo e l’ambiente sereno; nonostante gli impegni lavorativi e di studio di tutte noi, siamo riuscite a portare a termine il campionato, prossimamente abbiamo intenzione di passare due giorni a Siena per il trofeo Salicone». Un po’ di nostalgia ma anche tanta gioia per la giocatrice: «A me e alle mie compagne, sarebbe piaciuto proseguire il campionato dell’anno scorso tuttavia per me l’Academy ha avuto un ruolo importante: mi ha regalato alcune delle mie migliori amiche nonché il mio ragazzo».

