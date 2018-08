di Giulia Moroni

RIETI - Riparte dalle riconferme dello scorso anno la prossima stagione per l’Asd Volley 4 Strade – Cittaducale che durante l’estate si è messa in moto per delineare l’assetto del prossimo anno della società reatina. La prima conferma la collaborazione per il terzo anno consecutivo con la società angioina Volley Cittaducale che proseguirà dopo gli ottimi risultati ottenuti e il forte spirito di cooperazione.



Si ripartirà senz’altro dalla prima squadra con la garanzia del coach Stefano Di Pierno al quale sarà affidata nuovamente la prima divisone, dopo il campionato dello scorso anno con la salvezza portata a casa. Formazione riconfermata quella delle bianco –blu che per motivi di studio dovrà fare a meno del libero titolare Roberta Di Lieto ma importanti saranno i nuovi innesti già provati da coach Di Pierno alla fine dello scorso con le giovani pronte a fare il salto di categoria. La società reatina avrà come sempre alla base tutti i campionati giovanili, affidati a Marco Di Lieto che ritroverà tra lo staff tecnico anche il supporto di Francesca Tempesta.



«La collaborazione con il Volley Cittaducale proseguirà, noi cercheremo di confermare la scala verticale, con tutte le categorie iscritte ai campionati partendo dalle giovanili fino alla prima divisione – afferma Marco Di Lieto – L’obiettivo è quello di dare la possibilità alle giovanissime di essere inserite nella prima squadra, garantendo il cambio generazionale con il passaggio di testimone mantenendo la serie.

