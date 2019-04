Ultimo aggiornamento: 10:12

RIETI - Il Team Volley 4 Strade si appresta a chiudere la stagione 2018/219 e sta per completare gli ultimi campionati nelle diverse categorie.Obiettivo raggiunto in anticipo dalla prima divisione che a due giornate dal termine del girone C è salva automaticamente con 32 punti in sesta posizione nella classifica generale, sarà impegnata nell’ultima trasferta a Tivoli domenica 14 aprile alle ore 10.30 per salutare l’anno in casa il 28 aprile.Occasione persa per l’under 16 approdata ai sedicesimi di finale dopo aver vinto all’andata 3-1 (21-25, 25-20, 27/25, 25-18) è uscita sconfitta dalla gara di ritorno con l’Asd Roma 86 per 3-0 (25-17, 25-14, 25-23). Bene anche l’under 14, passata agli ottavi di finale del trofeo primavera dopo aver battuto l’Asd Volleyrò per 3-0 sia all’andata che al ritorno e sarà di nuovo in campo lunedì 15 aprile fuori casa: in under 13 dopo la vittoria al concentramento valido come fase eliminatoria, il team reatino ospiterà nei primi giorni di maggio un evento valido per gli ottavi di finale.La società ha avuto modo di essere presentata anche al Regional Day femminile grazie alla convocazione delle giocatrice bianco – blu Angelica Deli al “Progetto Regioni - Metti in gioco il tuo talento” svoltosi a Roma a cui hanno partecipato 65 ragazze nate nel 2004 e 2005 selezionate tra le società del territorio: «E’ il giusto riconoscimento per una ragazza che si è distinta non solo per le capacità pallavolistica ma anche per serietà e dedizione – afferma Marco Di Lieto - un esempio positivo per le più piccole ancora in erba».