Ultimo aggiornamento: 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Terminata la fase a gironi delle giovanili l’Asd Volley 4 Strade, in vista dello sprint finale della stagione è pronta a tirare le somme. L’infaticabile Marco Di Lieto, che oltre a gestire tutti i gruppi giovani da molti anni è l’anima della società si ritiene soddisfatto del lavoro svolto da tutte le ragazze che quest’anno hanno affrontato i diversi campionati.In prima divisione, affidata a Stefano Di Pierno le bianco blu aspettano le ultime quattro partite stagionali, ancora un piccolo sforzo per ottenere la salvezza matematica. Leonardi e compagne con 27 punti si trovano a -10 dalla zona play out e già dal prossimo incontro di sabato 30 marzo a Roma in casa della Polisportiva Roma 7 Volley B Under potranno raggiungere in anticipo l’obiettivo dell’anno. La seconda divisione, con una squadra giovanissima si appresta a terminare il campionato da fanalino di coda del girone; una palestra per le ragazze del Volley 4 Strade scese in campo tutte al di sotto di 13 anni ad eccezione di qualche partita dove hanno preso parte anche le giocatrici della prima divisione.Ottimi piazzamenti per l’under 16 e 14, il secondo posto conquistato in under 16 ha consentito l’accesso ai trentaduesimi di finale dove è già stata porta a casa la vittoria per 3-0 in gara 1 e il primo posto in under 14 nel girone A darà il via nel mese di aprile ai sedicesimi di finale. Il 7 aprile sarà proprio la società bianco blu ad ospitare il concentramento valido per i sedicesimi di finale in under 13; per l’under 12, un nuovo gruppo che quest’ anno per la prima volta si era avvicinato a questa disciplina l’ultimo posto nel girone M; mentre l’altro gruppo dell’under 12, nel girone X sta ultimando la seconda fase promozionale.«Siamo soddisfatti dell'intero movimento dal minivolley alla prima squadra - afferma Marco Di Lieto - Abbiamo sempre creduto che lo spirito da alimentare in palestra è quello che deve aggregare le praticanti in un unico soggetto e non la convinzione di dover dividere per gruppi chiusi e stagni. Spesse volte ci sono bambine del minivolley che si fermano in palestra ben oltre l'orario, per cercare il confronto ed emulare le più grandi».