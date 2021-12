Team Volley 4 Strade e Volley Academy subito protagonisti a livello regionale

RIETI - È iniziata la stagione per la pallavolo reatina che ha ampiamente scaldato i motori con le squadre della città che stanno portando i colori amarantocelesti nel territorio regionale. Impegnate nei campionati del Comitato Territoriale di Roma il Team Volley 4 Strade e l’Asd Volley Academy hanno ripreso, seppur con molte difficoltà legate all’emergenza Covid, tutte le attività per far crescere il vivaio che lo scorso anno aveva subito un importante stop.

In prima divisione femminile alla quinta giornata del girone C il Team Volley 4 Strade, dopo un avvio non molto brillante ha conquistato tre punti importanti sull’Asd Volley La Storta con una netta vittoria per 3-0. Grandi soddisfazioni per la formazione maschile dell’under 17 dell’Academy di Andrea Petrini che al giro di boa del girone E vede la formazione rosso-blu al comando della classifica con quattro vittorie su cinque all’attivo con 12 punti.

Ad aggiudicarsi il derby nella prima giornata in under 16 femminile è stato il Team Volley 4 Strade di Marco Di Lieto con un secco 3-0 sulle cugine della Volley Academy che hanno subito ripreso punti con la seconda partita di campionato strappando tre preziosi punti ai Lupi di Marte di Casetelnuovo di Porto. Ribaltata la situazione in under 14 femminile; a vincere il derby cittadino è stata la formazione rosso-blu che ha chiuso il match per 3-0 imponendosi in casa del Volley 4 Strade; le ragazze di Nadia Vitanza guidano il girone E a 6 punti.