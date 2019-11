CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Esordio stagionale amaro per la prima divisione dell’Asd Volley 4 Strade che nella prima giornata del girone C cede in casa 3-1 (18-25, 25-15, 19-25, 21-25) contro la Roma 6 Volley Blu che conquista i primi tre punti del campionato.Le ragazze di Stefano Di Pierno, riconfermate dallo scorso anno nella stessa categoria, concedono troppo spazio alle avversarie che incassano il primo set; la risposta delle bianco – blu non si fa attendere e le reatine pareggiano i conti dilagando nel secondo parziale di gioco. Il Volley Blu torna a giocare a buoni ritmi e mette in difficoltà le padrone di casa che non riescono a recuperare lo svantaggio e si arrestano 19-25. Nel quarto set il livello è equilibrato, Rieti va in vantaggio ma le romane mettono in difficoltà la ricezione di Valeri e compagne e sul finale, Roma allunga e porta la vittoria nella Capitale.A commentare la gara il capitano Valeria Leonardi: «Dobbiamo ancora prendere il ritmo gara; abbiamo terminato la preparazione atletica la scorsa settimana quindi dobbiamo ancora migliorare la condizione del gioco di squadra. La squadra avversaria era ben organizzata ma sicuramente potevamo dare di più e magari anche vincere, abbiamo sofferto in ricezione e difesa».Il Volley 4 Strade cercherà il primo successo lunedì 11 novembre alle ore 21 a Fiano Romano reduce dal ko esterno con l’Asd Polas.Avogadro Parioli 3Pro Castelnuovo Volleyro' 3Asd Polas 3Roma 6 Volley Blu 3Palombara Pallavolo 2Fenice 2Asd Moricone Volley 1Asd Ascor Volley 1Team Volley 4 Strade Asd 0Asd Fiano Romano 0Giro Poolstars Under 0Pol. Roma 7 Volley Under 0