RIETI - E' stato inaugurato oggi pomeriggio il bar Old Times di Damiano Dalmolin, reatino, che ha aperto l'attività sostenuto dalla sua famiglia.Tra tante saracinesche abbassate, la luce di chi non si arrende e decide di prendere in mano la propria vita, fare impresa, rivitalizzare la città e guardare al futuro con ottimismo. A piazza Cavour, di fronte al capolinea Asm, ha aperto il bar Old Times. Si tratta del Caffè Vecchi Tempi che torna a vivere grazie a un giovane imprenditore reatino, Damiano Dal Molin, che a 36 anni non ne poteva più di correre ogni mese dietro ai suoi datori di lavoro per racimolare un misero stipendio.«Il lavoro è diventato una missione impossibile», dice Damiano, che più di un anno fa, in un lungo sfogo sul suo profilo facebook, raccontava le tante peripezie, tra straordinari mai pagati, ferie nei giorni di riposo, assegni postdatati e sempre di venerdì, assunzioni senza contributi. Per troppo tempo ha accettato situazioni umilianti perché non vedeva alternative, poi qualcosa è cambiato quando, all’inizio della scorsa estate, Damiano si è recato in piazza Vittorio Emanuele II, sede del progetto di Fondazione Varrone e Cna, gli è stato mostrato un altro futuro e gli è stata offerta la consapevolezza che quel lavoro tanto ambito, poteva costruirselo con le sue mani.Oggi pomeriggio, con la benedizione di don Benedetto Falcetti e l'incoraggiamento del professor Benedetto Baroni, consigliere della Fondazione Varrone, Damiano ha ainaugurato il suo nuovo locale. Al sua fianco avrà la fidanzata Katia e la sorella Giorgia, che lo affiancano nell’attività.