RIETI - Vittorio Sgarbi incanta e calamìta l’attenzione di tutti a Corvaro di Borgorose, ospite ieri del Mac, il Museo Archeologico del Cicolano. La visita del noto politico e critico d'arte - considerata la portata della sua notorietà - non è passata di certo inosservata. Dopo la visita del Museo tra reperti di necropoli, resti di fonti storiche e tracce di antichi insediamenti in compagnia della direttrice, il Mac ha aperto le porte al pubblico per una interessantissima lectio magistralis tenuta da Sgarbi.Un evento voluto dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Calisse nell'ottica di un progetto di rilancio del territorio e di promozione culturale a partire dal Museo Archeologico, autentico scrigno della cultura al cui interno sono esposti preziosi reperti che vanno dall'Eta del Bronzo Medio fino alla tarda Età Imperiale. Sgabri nel plesso museale davanti ad un nutrito parterre di visitatori ha spiegato l'importanza e il valore identitario dei beni culturali soffermandosi sul valore del plesso museale di rilievo nazionale con un collegamento in diretta tv con la La7.